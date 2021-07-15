В Петербурге отец во время ссоры убил своего сына

В Петербурге во Фрунзенском районе стало известно, кто убил 22-летнего парня.
Gazeta.SPb.ru сообщает, что 13 июля в 20:00 50-летний мужчина рассказал в полиции о трупе своего сына, найденного по месту жительства на улице Купчинской дома 8 корпуса 1.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили тело 22-летнего молодого человека с травмой головы.
На следующий день, все в той же квартире, был задержан отец скончавшегося.
Оказалось, что вечером 13 июля между папой и сыном произошла ссора, в результате которой мужчина ударил парня по голове неустановленным предметом. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Молодой человек скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Отмечается, что задержанный дважды привлекался по статьям «Кража» и «Незаконный оборот наркотических средств».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина не сумел спасти брак, расстроился и убил жену.