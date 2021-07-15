В Петербурге отец во время ссоры убил своего сына

В Петербурге отец во время ссоры убил своего сына
Во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, мужчина неустановленным предметом ударил по голове своего сына. Фото: Baltphoto

В Петербурге во Фрунзенском районе стало известно, кто убил 22-летнего парня.

Gazeta.SPb.ru сообщает, что 13 июля в 20:00 50-летний мужчина рассказал в полиции о трупе своего сына, найденного по месту жительства на улице Купчинской дома 8 корпуса 1.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили тело 22-летнего молодого человека с травмой головы.

На следующий день, все в той же квартире, был задержан отец скончавшегося.

Оказалось, что вечером 13 июля между папой и сыном произошла ссора, в результате которой мужчина ударил парня по голове неустановленным предметом. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Молодой человек скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отмечается, что задержанный дважды привлекался по статьям «Кража» и «Незаконный оборот наркотических средств».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина не сумел спасти брак, расстроился и убил жену.

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