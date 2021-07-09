В Петербурге мужчина не сумел спасти брак, расстроился и убил жну

В Петербурге мужчина не сумел спасти брак, расстроился и убил жну
Мужчина убил супругу в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Baltphoto

Преступнику предстоит отсидеть в тюрьме шесть лет, а также выплатить компенсацию.

Сестрорецкий районный суд огласил приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в убийстве супруги. Ему предстоит отсидеть в тюрьме шесть лет, а также выплатить компенсацию в размере более 1,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчину признали виновным в убийстве супруги на почве личных неприязненных отношений. Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей ножом не менее пяти ударов в область груди, плеча и спины. В результате женщина скончалась на месте из-за серьезности полученных травм.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал грустную историю, ставшей причиной трагической развязки. Он пояснил, что все началось в далеком 2015 году – тогда супруги поругались из-за обсуждения коллеги. Инцидент стал причиной того, чтобы жена и муж перестали спать вместе. Погибшая также была недовольна тем, что ее возлюбленный странно себя ведет и вообще мешает ей отдыхать. Все это, убежден мужчина, стало причиной ухудшения его психологического состояния. В 2020 году отношения стали еще хуже: супруга заявила, что ее муж может искать себе другую женщину. Это, кажется, и стало последней каплей. Преступник пояснил, что действительно сожалеет и добавил, что потерял любимую женщину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Купчино четыре дня находился в квартире с мертвой матерью.

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