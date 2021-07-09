Житель Купчино четыре дня находился в квартире с мертвой матерью

В Северной столице правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери.

Петербуржец жил с трупом в квартире в течение четырех дней. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурантом стал житель улицы Олеко Дундича.

Подозревают в убийстве 72-летней женщины ее 47-летнего сына. Мужчина не стал избавляться от трупа, при этом продолжал жить в данной квартире.

К сотрудникам правоохранительных органов Фрунзенского района петербуржец пошел сам. Он рассказал о трупе, поэтому полиция вскоре была на пороге его дома. Тело убитой было все в ножевых ранениях.

По словам сына погибшей, 4-5 дней назад они с матерью сильно поссорились. Затем мужчина взялся за нож.

Когда все случилось, то ему пришлось жить в квартире с мертвой матерью. Полицию он решил вызвать в связи с дурным запахом, который исходил от тела во время аномальной жары.

Стоит отметить, что подозреваемый состоит на учете в ПНД.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пьяный сын избил свою мать в Кировском районе.