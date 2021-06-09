Пьяный сын избил свою мать в Кировском районе

Пьяный сын избил свою мать в Кировском районе
Женщина рассказала, что ее избил сын. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Кировском районе города сын сильно избил свою мать.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в дежурную часть сообщили, что 5 июня в деревне Горы 30-летний сын в алкогольном состоянии избил мать. Пьяный мужчина был задержан.

В этой же квартире с телесными повреждениями обнаружили 50-летнюю женщину. Ее пришлось госпитализировать.

В больнице пострадавшей диагностировали скопление внутренней жидкости в области живота, ушибы и гематомы мягких тканей лица. Ее состояние оценивалось как тяжелое

Она рассказала, что ее дома избил сын.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе мужчины подрались в хостеле.

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