Пьяный сын избил свою мать в Кировском районе

Женщина рассказала, что ее избил сын. Фото: pixabay

Женщина рассказала, что ее избил сын. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Кировском районе города сын сильно избил свою мать.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в дежурную часть сообщили, что 5 июня в деревне Горы 30-летний сын в алкогольном состоянии избил мать. Пьяный мужчина был задержан.

В этой же квартире с телесными повреждениями обнаружили 50-летнюю женщину. Ее пришлось госпитализировать.

В больнице пострадавшей диагностировали скопление внутренней жидкости в области живота, ушибы и гематомы мягких тканей лица. Ее состояние оценивалось как тяжелое

Она рассказала, что ее дома избил сын.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе мужчины подрались в хостеле.