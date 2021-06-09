Пьяный сын избил свою мать в Кировском районе

В Ленинградской области в Кировском районе города сын сильно избил свою мать.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в дежурную часть сообщили, что 5 июня в деревне Горы 30-летний сын в алкогольном состоянии избил мать. Пьяный мужчина был задержан.
В этой же квартире с телесными повреждениями обнаружили 50-летнюю женщину. Ее пришлось госпитализировать.
В больнице пострадавшей диагностировали скопление внутренней жидкости в области живота, ушибы и гематомы мягких тканей лица. Ее состояние оценивалось как тяжелое
Она рассказала, что ее дома избил сын.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе мужчины подрались в хостеле.