В Мурино мужчина напугал местных жителей спущенными штанами

В Мурино мужчина напугал местных жителей спущенными штанами
Мужчину заметили местные жители. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жители Мурино заметили ранним утром идущего вдоль дороги голого мужчину.

Освежающую прогулку мужчина совершил в четверг, 15 июля. Кадры оголенного мужчины очевидцы поделились в telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На кадрах видно, как мужчина в спущенных штанах идет по проезжей части, не обращая внимания на прохожих и проезжающие мимо автомобили.

В комментариях пользователи предположили, что мужчина не отдавал себе отчет в происходящем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что голый мужчина разбил окно в магазине и забрался в холодильник в Василеостровском районе.

голый мужчина мурино


 

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