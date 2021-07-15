В Мурино мужчина напугал местных жителей спущенными штанами

Жители Мурино заметили ранним утром идущего вдоль дороги голого мужчину.
Освежающую прогулку мужчина совершил в четверг, 15 июля. Кадры оголенного мужчины очевидцы поделились в telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
На кадрах видно, как мужчина в спущенных штанах идет по проезжей части, не обращая внимания на прохожих и проезжающие мимо автомобили.
В комментариях пользователи предположили, что мужчина не отдавал себе отчет в происходящем.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что голый мужчина разбил окно в магазине и забрался в холодильник в Василеостровском районе.