Полуголый петербуржец сел в такси и заявил, что он – агент спецслужб

Подозрительный мужчина также делала вид, что разговаривает по карандашу.

В Адмиралтейском районе сегодня утром, 12 марта, произошел необычный инцидент. Об нем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Таксист рассказывает, что к нему в машину сел полуголый мужчина примерно в 7:45. Он «разговаривал» по карандашу и уверял, что является агентом спецслужб. Водитель отмечает, что мужчина повредил автомобиль, после чего он вызвал карету скорой помощи. Его не стали госпитализировать, дальнейшая судьба странного горожанина неизвестна.

«Весна, людей с обострениями становится больше»,

— прокомментировал администратор сообщества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной заметили мужчину, который кидался под машины.