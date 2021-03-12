Полуголый петербуржец сел в такси и заявил, что он – агент спецслужб

Полуголый петербуржец сел в такси и заявил, что он – агент спецслужб
Непонятно, какова дальнейшая судьба подозрительного мужчины. Фото: pixabay.com

Подозрительный мужчина также делала вид, что разговаривает по карандашу.

В Адмиралтейском районе сегодня утром, 12 марта, произошел необычный инцидент. Об нем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Таксист рассказывает, что к нему в машину сел полуголый мужчина примерно в 7:45. Он «разговаривал» по карандашу и уверял, что является агентом спецслужб. Водитель отмечает, что мужчина повредил автомобиль, после чего он вызвал карету скорой помощи. Его не стали госпитализировать, дальнейшая судьба странного горожанина неизвестна.

«Весна, людей с обострениями становится больше»,

— прокомментировал администратор сообщества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной заметили мужчину, который кидался под машины.

агент инцидент новости СПб спецслужбы такси


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за разглашение коммерческой тайны
К Земле приближается крупный «потенциально опасный» астероид
Полуголый петербуржец сел в такси и заявил, что он – агент спецслужб
В Черное море вошел испанский фрегат
Netflix решил начать борьбу с совместным использованием аккаунтов
Дворы Петербурга убирают более 7 тысяч человек
В Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу Олю Кекс
«Севкабель Порт» могут объединить с соседним пространством