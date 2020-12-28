На Парашютной заметили мужчину, который кидался под машины

На Парашютной улице на проезжей части находился неадекватный мужчина, который бросался под машины. Фото: скриншот группы "ДП" во "ВК".

На Парашютной улице на проезжей части находился неадекватный мужчина, который бросался под машины. Фото: скриншот группы "ДП" во "ВК".

В Петербурге в Выборгском районе на проезжей части водители заметили мужчину, который вел себя неадекватно.

Об этом сообщили очевидцы в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Мужчину заметили поздно вечером 27 декабря на Парашютной улице. По словам очевидцев, он бросался под проезжающие машины,

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчину высадили из машины его знакомые. Он был нетрезв, падал на снег. «Выяснилось, что гражданина высадили из машины знакомые. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, риск обморожения конечностей», — в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Мужчину передали медикам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «неадекватный водитель» устроил ночной пожар в Рыбацком. В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте спасатели тушили несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы предположили, что виновником пожара стал владелец одной из машин.