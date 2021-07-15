Россияне стали реже покупать готовый бизнес

Чтобы приобрести готовый бизнес в Петербурге необходимо около 1 млн рублей. Фото: pixabay.com

Чтобы приобрести готовый бизнес в Петербурге необходимо около 1 млн рублей. Фото: pixabay.com

Специалисты зафиксировали, что россияне стали реже приобретать готовый бизнес, если сравнивать с началом 2021 года. Однако в Петербурге замечено увеличение выбора для покупки предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Авито.

Так, покупателям больше всего нравится бизнес связанный со сферой услуг (28%), а менее всего их привлекает покупка строительных компаний.

Отмечается, что для приобретения собственного дела россиянину потребуется порядка 490 тыс. рублей. А вот чтобы стать владельцем бизнеса в Петербурге, будет необходимо около 990 тыс. рублей.

Кроме сферы услуг лидером по увеличению числа запросов на приобретение готового бизнеса стала сфера развлечений.

Интересно, что выросло количество желающих приобрести предприятие и в сфере производства и сельского хозяйства.

Снижение бизнес-активности является традиционным в летний период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Авито» появилось объявление от петербуржца отвезти покупаться на Коркинское озеро и два карьера в Ленобласть на выбор.