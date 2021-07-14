Петербуржцы нашли новый способ заработать на купальщиках

Петербуржцы нашли новый способ заработать на купальщиках
«Ловите момент пока тепло", - написал в объявлении бизнесмен. Фото: "Авито".

Предприимчивые жители Петербурга решили воспользоваться сильной жарой и заработать на этом.

На «Авито» появилось объявление от петербуржца отвезти покупаться на Коркинское озеро и два карьера в Ленобласть на выбор. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так поездка для одного человека тысяча рублей, для двоих — две тысячи рублей, для троих действует скидка.

Жителей Красногвардейского и Невского районов предлагают довезти домой бесплатно. Для жителей других районов это половина тысячи рублей.

«Ловите момент пока тепло», — написал в объявлении бизнесмен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что неделя снова будет аномально жаркой. Однако столбик термометра начнет опускаться ниже 30 градусов в выходные, когда мощный антициклон покинет регион.

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