Главный синоптик Петербурга рассказал, когда уйдет жара

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда уйдет жара
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что неделя снова будет аномально жаркой.

Однако столбик термометра начнет опускаться ниже 30 градусов в ближайшие выходные, когда мощный антициклон покинет регион, сообщает Peterburg2.

Антициклон блокирует движения воздушных масс с Атлантики, поэтому установилась сухая и жаркая погода. На выходных ожидаются кратковременные дожди, а на следующей неделе в Петербург придут ливни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

Александр Колесов дожди прогноз погоды


 

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