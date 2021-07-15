Задержан 55-летний геодезист, пристававший к 9-летней петербурженке

Задержан 55-летний геодезист, пристававший к 9-летней петербурженке
Мужчина приставал к 9-летнему ребенку. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в городе Мурино задержан 55-летний мужчина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, около месяца назад, 6 июня, неизвестный за рулем автомобиля, на улице Даниила Хармса, совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

14 июля было возбуждено уголовное дело.

Мужчину поймали в городе Мурино на улице Новая. Подозреваемого задержали, им оказался 55-летний главный геодезист петербургской строительной компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 37-летний петербуржец приставал к двум девочкам-подросткам 14-ти и 16-ти лет.

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