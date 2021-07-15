В Петербурге задержали мужчину с 50 свертками с наркотиками

В Петербурге задержали мужчину с 50 свертками с наркотиками
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: pixabay

Он заинтересовал росгвардейца, так как был похож на правонарушителя, разыскиваемого за хулиганство.

В Кировском районе задержали мужчину, который при виде росгвардейца попытался выбросить более 50 свертков с синтетическими наркотиками. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе УВО.

Известно, что все случилось вечером 13 июля на Шотландской улице. Росгвардцейцы обратили внимание на мужчину, потому что он был похож на правонарушителя, разыскиваемого за совершение хулиганских действий. Когда горожанин заметил патрульную машину, он попытался избавиться от наркотиков и скрыться с места происшествия. Этого ему не удалось: наряд вневедомственной охраны задержал его и передал сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково обнаружили посылку с наркотиками в колонках.

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