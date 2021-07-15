Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире трех брендов

Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире трех марок.

При этом нашли и другие минусы в товарах. В кефире нашли плесень, невыраженный кисломолочный вкус, мало дрожжей на несоответствие сроку годности. Также встречалась и неправильная маркировка. Об этом сообщает «Газета.ru».

Антирейтинг возглавили бренды „Буренкино“, „То, что надо!“ и „Молочное царство“.

Другие проверенные марки кефира оказались безопасными. Они были изготовлены из молока, в составе не обнаружили растительных жиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала о полезных свойствах кефира. Употребление известного всем кисломолочного продукта может приносить большую пользу организму. Об этом сообщила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем личном аккаунте в Instagram.Кефир способствует правильной работе пищеварения и помогает усваиваться пище и не только.