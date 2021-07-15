В Минстрое не исключили ввоз трудовых мигрантов на РЖД

Министерство по строительству и ЖКЗ отметило, что оно, в свою очередь, может сделать заявку в РЖД. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Министерство по строительству и ЖКЗ отметило, что оно, в свою очередь, может сделать заявку в РЖД. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Минстрой России рассматривает возможность ввоза трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах РЖД.

Так, на данный момент формируются чартеры РЖД. Это значит, что сразу целый состав мигрантов можно завезти, но это должна быть официальная заявка. Министерство по строительству и ЖКЗ отметило, что оно, в свою очередь, может сделать заявку в РЖД. И это будет намного дешевле, чем заказывать чартеры самолетов. Так официально за один раз можно привести около одной тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге принимают заявки на вакцинацию трудовых мигрантов. Пока что непонятно, сколько будет стоить прививка от коронавируса для иностранцев. В Санкт-Петербурге стартовал сбор заявок от работодателей по количеству иностранных сотрудников, которые хотят сделать прививку от коронавируса.