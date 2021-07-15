Академик призвала первыми вакцинировать детей с пороками

Академик обратила внимание на то, что среди умерших от COVID-19 детей больше 90% имели какую-либо тяжелую патологию. Фото: pixabay.com

Академик обратила внимание на то, что среди умерших от COVID-19 детей больше 90% имели какую-либо тяжелую патологию. Фото: pixabay.com

Академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что первым прививку от COVID-19 надо ставить детям с пороками и ожирением. Также она считает, что вакцинировать россиян надо всех возрастов.

Академик отметила, что наиболее уязвимыми перед COVID-19 являются люди любого возраста с ожирением, генами тромбофилии и нарушением свертывающей системы крови, пороками развития сердца и внутренних органов. Так врач заявила, что им в числе первых должны ставить прививки от COVID-19. Об этом сообщает «Российская газета».

Академик обратила внимание на то, что среди умерших от COVID-19 детей больше 90% имели какую-либо тяжелую патологию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил организовать отдых детей из зон ЧС и детей медиков, работающих в «красных зонах», в оздоровительных лагерях Кубани.