Турчак предложил организовать отдых детей из зон ЧС и детей медиков

Так, могут быть предусмотрены квоты от Министерства здравоохранения и от Министерства просвещения. Фото: Бечин Денис.

Так, могут быть предусмотрены квоты от Министерства здравоохранения и от Министерства просвещения. Фото: Бечин Денис.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил организовать отдых детей из зон ЧС и детей медиков, работающих в «красных зонах», в оздоровительных лагерях Кубани.

Так, могут быть предусмотрены квоты от Министерства здравоохранения и от Министерства просвещения. Турчак отметил, что сейчас активно ограничение по загрузке детских лагерей. Он уверен, что можно снять ограничения и отправить, в первую очередь, детей медиков и тех семей, которые оказались в чрезвычайном положении. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сочи открыли первый в России COVID-free пляж. Первый пляж, на который пускают только тех, у кого нет COVID-19, открыли в Сочи. Такой свободный от COVID-19 пляж открыли для того, чтобы отдыхающие могли быть в полной безопасности. Это проект города Сочи, который, возможно, получит хороший отклик у туристов.