В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж

В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж
Это проект города Сочи, который получит хороший отклик у туристов, уверены организаторы. Фото: pixabay.com

Первый пляж, на который пускают только тех, у кого нет COVID-19, открыли в Сочи.

Такой свободный от COVID-19 пляж открыли для того, чтобы отдыхающие могли быть в полной безопасности. Это проект города Сочи, который получит хороший отклик у туристов, уверены организаторы. Об этом сообщает ТАСС.

Пляж относится к гостинице «Лазурная» в Хостинском районе Сочи. Он огорожен от остальной территории отеля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения COVID-19. Он вспомнил о своей молодости и рабочем опыте. Гебрейесус отметил, он сам был лаборантом и знает, что в лабораториях случается всякое. Именно поэтому версию утечки опасного вируса он считает возможной.

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