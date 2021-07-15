Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории

Также глава ВОЗ призвал КНР к сотрудничеству в расследовании происхождения COVID-19. Фото: pixabay

Также глава ВОЗ призвал КНР к сотрудничеству в расследовании происхождения COVID-19. Фото: pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения COVID-19.

Он вспомнил о своей молодости и рабочем опыте. Гебрейесус отметил, он сам был лаборантом и знает, что в лабораториях случается всякое. Именно поэтому версию утечки опасного вируса он считает возможной в этом вопросе. Об этом сообщает Associated Press.

Также глава ВОЗ призвал КНР к сотрудничеству в расследовании происхождения COVID-19.