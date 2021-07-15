Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории

Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории
Также глава ВОЗ призвал КНР к сотрудничеству в расследовании происхождения COVID-19. Фото: pixabay
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения COVID-19.
Он вспомнил о своей молодости и рабочем опыте. Гебрейесус отметил, он сам был лаборантом и знает, что в лабораториях случается всякое. Именно поэтому версию утечки опасного вируса он считает возможной в этом вопросе. Об этом сообщает Associated Press.
Также глава ВОЗ призвал КНР к сотрудничеству в расследовании происхождения COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психиатр предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса. Психиатр Яна Мохначева заявила о неприятных последствиях COVID-19.

Врач уверена, что у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются нарушения умственных способностей. Это и уменьшение памяти, и снижение интеллектуальных функций.
версия ВОЗ Китай расследование утечка


 

Новости партнеров
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж
В Петродворцовом районе град побил машины
Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории
В Германии из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек
В Думу внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
Психиатр предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса
Глава комздрава Лисовец прошел ревакцинацию «Спутником V»
У парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник