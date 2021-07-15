Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения COVID-19.
Он вспомнил о своей молодости и рабочем опыте. Гебрейесус отметил, он сам был лаборантом и знает, что в лабораториях случается всякое. Именно поэтому версию утечки опасного вируса он считает возможной в этом вопросе. Об этом сообщает Associated Press.
Также глава ВОЗ призвал КНР к сотрудничеству в расследовании происхождения COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психиатр предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса. Психиатр Яна Мохначева заявила о неприятных последствиях COVID-19.
Врач уверена, что у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются нарушения умственных способностей. Это и уменьшение памяти, и снижение интеллектуальных функций.