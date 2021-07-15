Психиатр предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса

Психиатр предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса
Многие пенсионеры после COVID-19 становятся дементными. Фото: pixabay.com
Психиатор Яна Мохначева заявила о неприятных последствиях COVID-19.
Врач уверена, что у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются нарушения умственных способностей. Это и уменьшение памяти, и снижение интеллектуальных функций. Так реабилитация проходит долго и может составить до восьми месяцев. Об этом сообщает ngs.ru.
Психиатор отметила, что вирус оказывает плохое влияние на психику человека и во время болезни, и после излечения. Многие пенсионеры после COVID-19 становятся дементными. Эта напасть не проходит и мимо молодых. Особенно это касается молодежь с психическими расстройствами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец поставил второй компонент прививки от COVID-19. Лисовец отметил, что для ревакцинации выбрал «Спутник V».
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