Психиатр предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса

Врач уверена, что у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются нарушения умственных способностей. Это и уменьшение памяти, и снижение интеллектуальных функций. Так реабилитация проходит долго и может составить до восьми месяцев. Об этом сообщает ngs.ru.

Психиатор отметила, что вирус оказывает плохое влияние на психику человека и во время болезни, и после излечения. Многие пенсионеры после COVID-19 становятся дементными. Эта напасть не проходит и мимо молодых. Особенно это касается молодежь с психическими расстройствами.