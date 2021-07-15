Глава комздрава Лисовец прошел ревакцинацию «Спутником V»

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец отметил, что главное в вакцинации, сделать это вовремя. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец отметил, что главное в вакцинации, сделать это вовремя. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец поставил второй компонент прививки от COVID-19.

Лисовец отметил, что для ревакцинации выбрал «Спутник V». Он обратил внимание на то, что все заместители в комздраве тоже привиты «Спутником V». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Лисовец отметил, что у всех российских вакцин одинаковые показания и противопоказания, поэтому предпочтения той или иной вакцины не сильно отличается. Он отметил, что главное в вакцинации, сделать это вовремя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед COVID-19 больше всего уязвимы мозг и легкие. Об этом сегодня, 15 июля, заявил онколог Александр Румянцев. Так он объяснил, что у переболевших COVID-19 обостряются болезни, которые у них уже были. Больше всего страдают легкие и мозг. Об этом сообщает «Говорит Москва».