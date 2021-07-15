Онколог: перед COVID-19 больше всего уязвимы мозг и легкие

Онколог: перед COVID-19 больше всего уязвимы мозг и легкие
После прививки таких осложнений нет. Фото: Pixabay.

Перед COVID-19 больше всего уязвимы мозг и легкие. Об этом сегодня, 15 июля, заявил онколог Александр Румянцев

Так он объяснил, что у переболевших COVID-19 обостряются болезни, которые у них уже были. Больше всего страдают легкие и мозг. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Врач отметил, что одной из главных причин смерти от COVID-19 является поражение эндотелиев сосудов. Так из-за их плохого состояния могут случиться инфаркты, инсульты и тромбозы.

Румянцев обратил внимание на то, что постковидный синдром появляется только при заражении COVID-19. После прививки таких осложнений нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, где в Петербурге можно привиться «КовиВаком». В Петербург еще 12 июля поступила партия вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Сегодня вакцина наконец поступила в прививочные пункты.

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