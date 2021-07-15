Стало известно, где в Петербурге можно привиться «КовиВаком»

В Петербург еще 12 июля поступила партия вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Сегодня вакцина наконец поступила в прививочные пункты.

Об этом стало известно в четверг, 15 июля. Партия включает 8 580 комплектов доз. Ранее «КовиВак» быстро закончился в городских прививочных пунктах.

Как сообщил городской комитет по здравоохранению, сейчас препарат доступен в 45 точках — преимущественно в городских больницах. Полный список адресов опубликован на сайте комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что секрет популярности вакцины «КовиВак» в том, что одной процедуры вакцинирования уже якобы достаточно для завершения вакцинации. Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то, так как вакцина находится еще в процессе клинических испытаний