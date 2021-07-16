В Пулково в пятницу задержан один авиарейс

В Пулково задержали один авиарейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали один авиарейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в пятницу, 16 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс A320. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские Аваилинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:00, но время вылета сдвинули на 6:25.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне Пулково работало без отмен и задержек. Все рейсы, запланированные на 14 июля, были выполнены точно по расписанию.