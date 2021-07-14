В Пулково в среду нет задержанных рейсов

В Пулково в среду нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду 14 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Ранее в Пулково задержались два авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда и Аланьи. Первым задержался рейс U6 053. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские Аваилинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:00, однако время вылета сдвинули на 7:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

авиарейсы пулково самолеты


 

Новости партнеров
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью в Горелово горел припаркованный автомобиль
Жителям Ленобласти пообещали ливни и грозы в среду
В Пулково в среду нет задержанных рейсов
Названа любимая музыка президентов России, Украины и США
Студия Pixar показала трейлер нового мультфильма «Я краснею»
Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» представили в Канне
J&J доложил о случаях редкого заболевания после прививки
Роспотребнадзор призвал регионы вакцинировать от гриппа