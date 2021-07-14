В Пулково в среду нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду 14 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Ранее в Пулково задержались два авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда и Аланьи. Первым задержался рейс U6 053. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские Аваилинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:00, однако время вылета сдвинули на 7:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.