Стало известно, какие продукты помогут легче переносить жару

Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что в жаркую погоду рекомендуется каждые 10-15 минут пить воду (по 1-2 глотка).

«Можно добавить немного цитрусовых и мяты. Зеленый чай (2–4 стакана в день) способствует утолению жажды, содержит катехины — мощные антиоксиданты, предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения», — цитирует ее РИА «Новости».

Кроме того, она посоветовала есть овощи, зелень и фрукты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах. В дневное время термометры покажут +31…+33 градуса, в Ленобласти ожидается до +34.