Полиция Гаити заявила, что временный премьер не причастен к убийству Жовенеля Моиза

У национальной полиции Гаити нет доказательств причастности исполняющего обязанности премьер-министра страны Клода Жозефа к организации убийства президента Жовенеля Моиза.

«Глава национальной полиции официально опровергает информацию, что зарубежные и местные следователи, работающие над расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза, нашли улики в отношении и.о. премьер-министра, Клода Жозефа», — сообщает ведомство в Facebook.

Напомним, на президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. Нападение произошло в ночь на сред. Некоторые из нападавших говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Большинство из нападавших уже задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.