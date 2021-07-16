В Ленинградской области от коронавируса привились почти 50% ветеринаров

В Ленинградской области от коронавируса привились почти 50% ветеринаров
Граждане стали активнее прививаться. GazetaSPb/Николай Овсянников

Прививку от коронавируса получили 47% сотрудников государственной ветеринарной службы Ленобласти.

Кроме того, 20% переболели в последние полгода и имеют антитела, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на середину июля, больше всего вакцинированных сотрудников у компании «ЕвроХим» в Кингисеппе.

Здесь привито 74,4% от общей численности всех четырех предприятий компании. Полный курс вакцинации прошли 1353 работника.

У «Тихвинского вагоностроительного завода» первично привились 1992 работника, а второй компонент вакцины получили 633 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медики записали социальный видеоролик «Манифест врача», в котором рассказали о необходимости вакцинации от коронавируса.

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