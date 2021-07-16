На Софийской не смогли разъехаться большегруз и фургон

На Софийской не смогли разъехаться большегруз и фургон
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 16 июля в Петербурге на Софийской улице, 59, произошло серьезной дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, столкнулись большегруз и фургон. По предварительной информации, водитель последнего не справился с управлением и протаранил фуру с прицепом.

На место происшествия прибыла скорая и спасатели. По словам очевидцев, водители остались живы.

«Около 2 часов ночи на Софийской улице у дома 59. Фургон заехал под фуру. Водитель жив. Службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

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