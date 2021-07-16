Роспотребнадзор назвал возможную причину всплеска заболеваемости коронавирусом

Роспотребнадзор назвал возможную причину всплеска заболеваемости коронавирусом
Рост новых случаев инфицирования может быть связан со сменой доминирующего штамма. Фото: Pixabay

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что сегодняшняя динамика может быть связана со сменой доминирующего штамма.

Он отметил, что в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса, сообщает ТАСС.

«Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — цитирует его телеканал 360.

С начала пандемии в России выявлено 5 882 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 пациентов.

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