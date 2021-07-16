Россиянам напомнили, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться

Россиянам напомнили, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова рассказала, что отправляться в отпуск лучше, если уже полностью сформированы антитела к коронавирусу.

Это происходит через 21 день после второй прививки, сообщает агентство «Прайм». Врач посоветовала тем, кто планирует в отпуск осенью, сделать прививку уже сейчас.

По ее словам, ревакцинацию можно проводить уже через полгода независимо от уровня антител.

С начала пандемии в России выявлено 5 882 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медики записали социальный видеоролик «Манифест врача», в котором рассказали о необходимости вакцинации от коронавируса.

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