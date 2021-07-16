Проводится проверка после ДТП, в котором сбили 8-летнего мальчика в Кировском районе

Проводится проверка после ДТП, в котором сбили 8-летнего мальчика в Кировском районе
Велосипедисты начали чаще попадать в аварии. Фото: pixabay

В пятницу, 15 июля у дома 14 по улице Стойкости в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 46-летний неработающий мужчина, находясь за рулем «ГАЗ-2705», вне зоны пешеходного перехода сбил пересекавшего проезжую часть 8-летнего велосипедиста, ученика 2 класса, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

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