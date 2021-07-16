Организаторы крупнейшей нарколаборатории в Ленобласти пойдут под суд

За два с половиной месяца они произвели более трех тонн синтетического наркотика. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

За два с половиной месяца они произвели более трех тонн синтетического наркотика. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Пятерых фигурантов обвиняют в создании крупнейшей нарколаборатории.

Как сообщает городское управление МВД, пятеро жителей Ленобласти в августе 2019 года купили ангар в поселке Обуховец в Тосненском районе для создания нарколаборатории. За два с половиной месяца они произвели более трех тонн синтетического наркотика.

При обысках полиция нашла эту партию и еще несколько десятков тонн прекурсоров. Эксперты установили, что найденного сырья хватило бы еще на 6,5 тонны наркотиков. Изготовленные вещества злоумышленники продавали оптом.

Возбуждено уголовное дело. Всех задержанных заключили под стражу. У фигурантов изъяли 23 миллиона рублей и пять дорогих иномарок.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину с 50 свертками с наркотиками.