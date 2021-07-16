Участок трассы «Скандинавия» перекроют на выходных

Движение по трассе А-181 «Скандинавия» перекроют на несколько часов из-за строительства пешеходного перехода.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», трассу перекроют в районе 94-го километра. Автомобилистам преградят путь в ночь на 18 июля. Движение закроют на 15 минут: с 2:00 до 02:15.

Перекрытие участка «Скандинавии» необходимо для монтажа балок пролетного строения надземного пешеходного перехода. Работы идут в рамках реконструкции трассы с 65-го по 100-й километр. Их выполняет подрядная организация АО «ВАД».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развязке КАД с проспектом Энгельса закроют два съезда. Для транспорта перекроют съезд с внешнего кольца на Энгельса, а также съезд с Новоприозерского шоссе на внутреннее кольцо.