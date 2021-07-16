На развязке КАД с проспектом Энгельса закроют два съезда

Автомобилисты не смогут проехать по съездам в ночь на 20, 21 и 22 июля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Автомобилисты не смогут проехать по съездам в ночь на 20, 21 и 22 июля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На развязке петербургской кольцевой дороги с проспектом Энгельса на три ночи полностью перекроют два съезда — №2 и 9.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Три ночи подряд на съездах транспортной развязки КАД с проспектом Энгельса будут идти дорожные работы. Для транспорта перекроют съезд с внешнего кольца на Энгельса, а также съезд с Новоприозерского шоссе на внутреннее кольцо.

Автомобилисты не смогут проехать по съездам в ночь на 20, 21 и 22 июля. Ограничения будут действовать с 21:00 до 6:00.

За это время рабочие проведут работы по устранению колейности на проезжей части. В районе ограничений установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки, световая сигнализация и водоналивные барьеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об ограничениях у Гренадерского моста.