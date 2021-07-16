В Петербурге зафиксировано 1948 новых случаев коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 1948 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 16 июля.

В России за сутки зафиксировано 25 704 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 799 летальных исходов. При этом 21 932 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 пациентов.

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