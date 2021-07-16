С 17 июля в Петербурге ограничат движение по трем улицам

В Петербурге с субботы, 17 июля, вводятся ограничения дорожного движения по трем улицам. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 17 по 19 июля на Миргородской улице будут прокладывать инженерные сети. Движение ограничат на участке от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцева.

С 17 июля по 20 сентября ограничивается движение по Новолитовской улице. Работы помешают проезду по участку от Диагональной улицы до дома №11 по Новолитовской. С 22 августа по 20 сентября участок улицы между домами №9 и 11 полностью перекроют.

С 17 июля по 30 сентября работы по прокладке водопровода ограничат движение по Тихорецкому проспекту. Проезд будет затруднен от Северного проспекта до улицы Веденеева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развязке КАД с проспектом Энгельса закроют два съезда.