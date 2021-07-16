Стали известны районы-лидеры Петербурга по украденным люкам

За кражу крышек колодцев можно лишиться свободы на срок до двух лет. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

За кражу крышек колодцев можно лишиться свободы на срок до двух лет. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургский «Водоканал» представил статистику по украденным канализационным люкам в Петербурге. Рекордное количество крышек украли в Курортном районе.

Как сообщили в предприятии, за первое полугодие 2021 года в городе на Неве пропало 108 канализационных люков. За те же шесть месяцев в прошлом году неизвестные украли 134 крышки.

Лидерами по количеству краж в этом году стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы. На эти территории приходится более 50% похищений.

В «Водоканале» отметили, что их специалисты на постоянной основе работают совместно с правоохранителями, чтобы бороться с кражами. Добавим, что за кражу крышек колодцев можно лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю петербуржцы заметили пропажу почти 200 крышек канализационных люков.