За неделю петербуржцы заметили пропажу почти 200 крышек канализационных люков

За неделю петербуржцы заметили пропажу почти 200 крышек канализационных люков
Об отсутствии крышек канализационных люков сообщили петербуржцы. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

С улиц Северной столицы исчезли почти 200 канализационных люков. Информация поступила на горячую линию Водоканала

Горожане сообщили о том, что начали замечать пропажу крышек с 24 мая. В организации рассказали, что за аналогичный период 2020 года поступило лишь 123 подобные заявки.

При этом лишь за ночь с 23 по 24 мая во дворах на проспекте Космонавтов украли 13 крышек канализационных люков.

По данному факту проводится проверка, наказание может составить до двух лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты УП «ТЭК СПб» и ПАО «МТС» запускали пилотный проект по внедрению системы дистанционного мониторинга люков теплосетей в Петербурге. Они устанавливали на канализационных крышках антивандальные датчики.

«Водоканал Петербурга» люк новости СПб


 

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