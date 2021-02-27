На люках Петербурга установили антивандальные датчики

На крышках установили антивандальные датчики, которые проконтролируют их положение. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

На крышках установили антивандальные датчики, которые проконтролируют их положение. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

Специалисты УП «ТЭК СПб» и ПАО «МТС» запустили пилотный проект по внедрению системы дистанционного мониторинга люков теплосетей в Петербурге. Нововведение позволит оперативно решать проблему открытых люков.

На крышках люков на Искровском проспекте установи специальные датчики, которые позволят отслеживать положение крышек. Если датчики зафиксируют отклонение в три градуса, на место приедет бригада, которая устранит нарушения.

Как сообщила пресс-служба «ТЭК СПб», умными устройствами удастся предотвратить ДТП и несчастные случаи, их хищение, а также сэкономить время сотрудников на мониторинг крышек

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок упал в открытый люк в Парголово. Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи оказали ему помощь.