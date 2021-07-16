Пулковская обсерватория проводит конкурс на реставрацию двух павильонов

Пулковская обсерватория выделит 26 млн рублей, которые пойдут на производственные работы по сохранению Павильона 26-дюймового рефрактора и Павильона астрономической целостатной установки (АЦУ-5).

Сведения об этом опубликованы на портале государственных закупок.

Условия открытого конкурса предполагают, что подрядчик выполнит ремонтные работы и восстановит кровли и фасады на обоих павильонах. Сделать это будет необходимо до конца текущего года, а именно до 10 декабря. Заявки на участие в конкурсе продолжат принимать вплоть до 6 августа. При этом итоговые предложения заказчик ждет до 11 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице объявлен конкурс на выбор подрядчика, который станет региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.