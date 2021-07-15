Объявлен конкурс на выбор регионального оператора по ТКО

Основное требование к участникам конкурса - наличие лицензии на сбор и обработку отходов с первого по четвертый класс опасности. Фото: pixabay

Основное требование к участникам конкурса - наличие лицензии на сбор и обработку отходов с первого по четвертый класс опасности. Фото: pixabay

В Северной столице объявлен конкурс на выбор подрядчика, который станет региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Организация будет работать с отходами в ближайшие 10 лет. Заказчик — Комитет по природопользованию Северной столицы. Сумма контракта более 130 млрд рублей. Она еще может понизиться. Об этом пишет сайт раскрытия информации о торгах Российской Федерации.

Заявку организации могут подать до 4 августа, а результаты объявят 13 числа следующего месяца. Работу надо начать с 1 сентября.

Основное требование к участникам конкурса — наличие лицензии на сбор и обработку отходов с первого по четвертый класс опасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Концепт-Эко» подозревают в сбросе опасных отходов в Гатчине. В Гатчинском районе возбудили уголовное дело после того, как руководство ООО нарушило правила обращения экологически опасных веществ и отходов.