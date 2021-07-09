«Концепт-Эко» подозревают в сбросе опасных отходов в Гатчине

«Концепт-Эко» подозревают в сбросе опасных отходов в Гатчине
Руководство «Концепт-Эко» могло выбрасывать опасные отходы в Гатчине. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе возбудили уголовное дело после того, как руководство общества с ограниченной ответственностью нарушило правила обращения экологически опасных веществ и отходов.

Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, совершенное путем хранения и иного обращения химических веществ и отходов, с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда окружающей среде».

Следствие предполагает, что на земельном участке, который находится рядом с деревней Ивановка кто-то из руководства ООО «Концепт-Эко», выбрасывали различные отходы, которые были совершенно разной степени опасности. Так, создалась угроза причинения существенного вреда окружающей среде.

В данный момент следствие назначает необходимые экспертизы. Уголовное дело продолжают расследовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Гатчине появятся баки для раздельного сбора мусора.

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