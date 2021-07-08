В Гатчине появятся баки для раздельного сбора мусора

В Гатчине скоро появятся баки для раздельного сбора мусора.

Спецконтейнеры, состоящие из переработанного сырья, установят в 50 местах города. Сортировать отходы в скором времени будут жители Тайцев и Вырицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Контейнеры уже закупили, продумали логистику вывоза отсортированного мусора. Содержимое спецконтейнеров также может пойти на досортировку на полигонах, где формируются товарные партии. Потом нужное вторсырье уезжает на переработку.