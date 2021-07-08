В Гатчине появятся баки для раздельного сбора мусора

В Гатчине скоро появятся баки для раздельного сбора мусора.
Спецконтейнеры, состоящие из переработанного сырья, установят в 50 местах города. Сортировать отходы в скором времени будут жители Тайцев и Вырицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Контейнеры уже закупили, продумали логистику вывоза отсортированного мусора. Содержимое спецконтейнеров также может пойти на досортировку на полигонах, где формируются товарные партии. Потом нужное вторсырье уезжает на переработку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине построят новую школу на 825 мест. Объект планируют завершить в 2023 году. В Гатчине в ближайшие годы появится новая школа, в которую смогут ходить 825 человек. Она откроется в новом квартале «IQ Гатчина». Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.