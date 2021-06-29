В Гатчине построят новую школу на 825 мест

Объект планируют завершить в 2023 году.

В Гатчине в ближайшие годы появится новая школа, в которую смогут ходить 825 человек. Она откроется в новом квартале «IQ Гатчина». Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Известно, что учреждение хотят закончить в 2023 году. На данный момент работы на объекте уже начались: там устанавливают ограждения территории стройки и укладывают временную дорогу. Площадь школы составит 16 тысяч квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный выделил средства на приобретение школы в Шушарах. Речь идет об учреждении на 1,5 тысячи мест.