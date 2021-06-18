Смольный выделил средства на приобретение школы в Шушарах

Речь идет об учреждении на 1,5 тысячи мест.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому из бюджета будут выделены средства на покупку школы в Шушарах. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Учреждение находится на Московском шоссе, дом 252, которая открыла свои двери в марте 2021 года. В нем могут учиться полторы тысячи учеников. В школе есть два бассейна, три спортивных зала, актовый зал, столовая, а также медицинский блок со стоматологическим кабинетом.

На территории также размещено футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки и площадки для отдыха и групп продленного дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к началу учебного года ЖК «ArtLine» появится школа с детским садом.