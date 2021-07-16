В аэропорту Пулково в пятницу задержали 10 рейсов

Сегодня, 16 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 10 авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Орска, Сочи, Москвы, города Ош в Киргизии, Белгорода и Новосибирска.

Первым задерживается рейс до Орска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:00, однако время вылета сдвинули на 22:50. Далее с опозданием вылетит рейс до Сочи. Вылет перенесли с 14:00 на 19:05.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 16:55, но по факту ждать придется до 19:20. Вылет еще одного рейса до Сочи перенесли с 17:20 на 19:30.

Время вылета другого самолета в Москву отложили с 17:45 до 18:45. Следующий самолет в Сочи улетит не в 18:55, а в 20:05. Другой рейс до Сочи задерживается с 19:10 до 19:30. Самолет в Ош улетит в 23:35, вместо 19:25.

Следующая задержка — самолет до Белгорода. Вылет сдвинули с 20:20 на 22:30. Последним с опозданием вылетит рейс до Новосибирска — он перенесен с 23:00 на 23:55.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что джунгариков, кроликов, крыс, ежей и хорьков осмотрели в Пулково.