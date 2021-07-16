Джунгариков, кроликов, крыс, ежей и хорьков осмотрели в Пулково

Несколько дней назад, 12 июля, Управление Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 86 домашних животных.

Как сообщает пресс-служба Управления, питомцы летели самолетом из Краснодарского края в Петербург.

В числе путешественников оказались 20 сирийских и 20 джунгарских хомяков, десять морских свинок, десять кроликов, 20 крыс, три ежа и три хорька.

В результате контрольно-надзорных мероприятий нарушений обнаружено не было, поэтому все домашние животные отправились в адрес получателя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что через Пулково удачно пролетели 46 котов, 1200 клопов и 2500 пиявок. В прошлом месяце были проверены 49 собак и 46 кошек. Кроме этого осмотрели и других домашних любимцев. Три кролика, одна морская свинка, более 8 тыс. аквариумных рыб, 40 декоративных птиц, 29 амфибий и 29 черепах.