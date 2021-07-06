13 тыс. животных удачно прошли ветконтроль в порту Петербурга

В июне ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в аэропорту Пулково прошли более 13 тысяч животных. Фото: Россельхознадзор

В июне ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в аэропорту Пулково прошли более 13 тысяч животных. Фото: Россельхознадзор

За первый летний месяц ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в аэропорту Пулково прошли свыше 13 тыс. животных.

Как сообщает ведомство, в прошлом месяце были проверено 49 собак и 46 кошек. Кроме этого осмотрели и других домашних любимцев. Три кролика, одна морская свинка, более 8 тыс. аквариумных рыб, 40 декоративных птиц, 29 амфибий и 29 черепах.

Кроме того, ветеринарный контроль в Пулково коснулся животных, которые используются в сельском хозяйстве, научной и медицинской деятельности. Это о 350 пчелиных маток, о 1200 хищных клопов, 215 лабораторных животных и 2500 медицинских пиявок.

После контрольно-надзорных мероприятий нарушений не нашли. Поэтому все перечисленные животные отправились по своим адресам следования в Петербург, Ленинградскую область, другие регионы России, а также в иностранные государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов.