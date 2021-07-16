В Ленобласти местное самоуправление винят в утоплении детей

В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Фото: https://pixabay.com

В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Фото: https://pixabay.com

В Ленинградской области из-за участившихся случаев утопления граждан, возбудили два уголовных дела по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленобласти сообщает, что за это лето в Ленобласти утонуло свыше 60 человек. При этом возбуждено восемь уголовных дел по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту утопления несовершеннолетних.

Больше всего людей погибло на водных объектах общего пользования, которые не предназначены для купания.

Так, с 21 июня по 13 июля на карьерах «Пульман» и водных объектах Вырицкого городского поселения Гатчинского района утонули шесть человек, двое из которых несовершеннолетние дети. В связи с этим возбудили два уголовных дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следствие установило, что местное самоуправление должно было обеспечивать безопасность людей на водных объектах. Необходимо было информировать граждан о запрете купания, выставлять специальные щиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за сутки утонули еще два человека.