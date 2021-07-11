В Ленобласти за сутки утонули еще два человека

В Ленобласти за сутки утонули еще два человека
Местные жители продолжают тонуть в водоемах. Фото: pixabay

Люди, желающие охладиться, иногда не возвращаются домой из-за собственной неосторожности.

В Ленинградской области за последние сутки в водоемах утонули еще два человека. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе аварийно-спасательной службы региона.

Один из них утонул в карьере у поселка Малукса – инцидент произошел 10 июля. Другой инцидент случился в озере Большое Симагинское. Тела уже переданы сотрудникам правоохранительных органов, а обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего. Сотрудник полиции опросил отдыхающих на берегу. На воде работают спасатели.

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